Складено рейтинг топ-10 країн світу, де електромобілі коштують найдешевше

Європа займає половину списка.
Із кожним днем популярність електромобілів у всьому світі невпинно зростає.
Тому, фахівці порталу Confused з’ясували, у яких країнах планети люди платять найменше і, відповідно, найбільше за купівлю "зеленої" машини, передає Carscoops.
Так, за основу експеримента було взято найкращий електромобіль — Tesla Model 3. Зазначається, що найдешевше купити цю модель можна в Макао. Там Model 3 коштує 35 577 євро. Далі йдуть Китай, Румунія, Японія та Франція. Батьківщина цього електромобіля – США займає восьме місце разом з Пуерто-Ріко з ціною 44 990 доларів, що еквівалентно 39 636 євро.
Найдорожча Tesla Model 3 коштує в Сінгапурі – 73 554 євро, оскільки податки на покупку автомобіля в цій країні дуже високі. Далі йдуть Ізраїль, Ізраїль, Чехія та Данія. На останньому місці в топ-10 перебуває Велика Британія – 51 431 євро, але в той же час там Volkswagen ID.3 набагато дешевше, ціни починаються від 38 430 євро.
До вашої уваги топ-10 країн з найдешевшою та найдорожчою вартістю Tesla Model 3 у світі.
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