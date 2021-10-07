Skoda анонсувала вихід нової моделі: коли вона дебютує та які її особливості

Skoda анонсувала вихід нової моделі: коли вона дебютує та які її особливості

Вона вийде в Індії та буде мати багато спільного з Kushaq.

Skoda анонсувала випуск на індійському ринку нового автомобіля Slavia.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Це буде друга нова модель марки в країні. Її назвали на честь перших велосипедів, побудованих засновниками Skoda наприкінці 1800-х років. Дебют машини очікується десь цієї зими.

Компанія опублікувала тизер новинки, на якому видно силует Slavia, що, здається, схожий на автомобіль, який помічали на випробуваннях раніше. Той мав багато камуфляжу, але все одно була помітна висока підвіска, яка необхідна для індійських доріг.

motor1.com

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Очікується, що авто буде працювати на платформі MQB-A0-IN, яка також лежить в основі кросовера Kushaq. Вибір двигунів і трансмісій у Kushaq та Slavia має бути однаковим.

В Індії кросовер поставляється з 1,0-літровим двигуном на 115 кінських сил або з 1,5-літровим двигуном потужністю 150 к.с. Менший агрегат поєднується з шестиступеневою "механікою" або опціональним шестиступеневим "автоматом". Більший двигун також доступний з МКП, але і з семиступеневим АКП з подвійним зчепленням.

Раніше повідомлялося, що Skoda вивела на випробування оновлену версію Superb.

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