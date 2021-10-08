Skoda може повністю зупинити виробництво до кінця року: названо причину

Skoda може повністю зупинити виробництво до кінця року: названо причину

Наразі через це страждають 50 тисяч екземплярів авто.

Компанія Skoda може повністю зупинити виробництво в Чехії до кінця 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вже від 18 жовтня всі заводи можуть "встати". Причиною подібного рішення чеського автовиробника є глобальна нестача електронних компонентів на тлі збільшення попиту після пандемії. Від цього страждає економіка Чехії та інших країн Центральної Європи, які залежать від автомобільної промисловості.

Так, на сьогоднішній день на складах марки в очікуванні чіпів простоюють більше 50 тисяч примірників. У той же час клієнтам доводиться чекати нових машин місяцями.

За словами представника дирекції підприємства Томаша Котери, компанія зосередить всі сили на завершенні збирання майже готових автомобілів, щоб "якомога швидше доправити їх клієнтам". Робочі підприємств, кількість яких становить 35 тисяч, отримуватимуть 85 відсотків від звичайного окладу. Компанія сподівається, що з другої половини 2022 року ситуація налагодиться.

Додамо, що інші європейські автовиробники озвучували менш оптимістичні прогнози: глава концерну Daimler Ола Калленіус заявив, що дефіцит буде усунений не раніше 2023 року. З ним солідарний генеральний директор Volkswagen Герберт Дисс, який вважає, що нестача мікроелектроніки впливатиме на виробництво "найближчими місяцями і навіть роками".

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