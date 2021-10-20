Skoda зупинила виробництво автомобілів на двох заводах: що відомо

Є ризик повного припинення випуску машин до кінця року.

Компанія Skoda зупинила виробництво на двох заводах у Чехії.

Про це повідомляє AutomotiveNewsEurope.

Зазначається, що виробник на два тижні обмежив випуск автомобілів на заводах в Чехії, залишивши робочим лише один конвеєр підприємства в Квасинах. У Skoda наголосили, що це вимушений захід, викликаний нестачею дефіцитних мікрочіпів і інших компонентів.

Так, зупинили роботу підприємства в Млада-Болеславі (Fabia, Kamiq, Scala, Karoq, Octavia і Enyaq iV) і майданчик в Врхлабі, де налагоджений випуск коробок DSG для всієї Volkswagen Group. Частково робочим залишається лише завод в Квасинах (Superb, Karoq і Kodiaq), чий конвеєр задіяли для остаточного складання близько 10 тисяч автомобілів. Більшість співробітників відправлені по домівках, але зі збереженням 85 відсотків заробітної плати.

Окрім того, від 1 листопада почне діяти новий скорочений стандарт роботи, який максимально завантажить основний персонал і спростить переведення співробітників між операціями. В першу чергу робітники будуть переміщатися в межах одного заводу, але за необхідності і між усіма трьома підприємствами.

Додамо, що зупинка заводів Skoda - це серйозний удар по економіці Чехії, причому проблеми швидко не вирішаться, тому що вихід виробництва мікрочіпів на прийнятні обсяги в компанії очікують не раніше другої половини 2022 року. Зараз на заводах Skoda працює близько 180 тисяч осіб. На всю автомобільну галузь країни припадає дев'ять відсотків валового внутрішнього продукту, 26 відсотків виробництва і 24 відсотки експорту.

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