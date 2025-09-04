Ця фраза після ДТП може бути розцінена як визнання провини: що не можна говорити

ДТП / © Getty Images

Навіть одне, здавалося б, звичайне слово, вимовлене після автомобільної аварії, може призвести до серйозних наслідків. За словами колишнього детектива поліції Ребекки Мейсон, яка виступила в ефірі програми «Morning Live» на BBC, вибачення після зіткнення може бути розцінене як визнання провини.

Про це пише Еxpress.

Чому не варто вибачатися?

У стресовій ситуації водії можуть вибачитися автоматично, навіть якщо не знають усіх обставин аварії. Але страхові компанії можуть розцінити такі слова як прямий доказ вашої провини, що може вплинути на результат розгляду справи.

«Ми завжди вибачаємося, навіть коли, можливо, щось не наша провина… Але деякі страхові компанії можуть сприйняти це як визнання провини, і ви можете бути невинними. Іноді ви просто не знаєте», — пояснила Ребекка Мейсон.

Щоб уникнути подібних неприємностей, вона радить встановлювати в автомобілі відеореєстратор, який зафіксує всі події, що передували зіткненню. Також важливо фіксувати свідчення очевидців, знімати місце події та обмінятися контактними даними з іншим водієм.

Ребекка закликає водіїв ніколи не залишати місце ДТП, яким би незначним воно не здавалося, оскільки це є правопорушенням. Перш за все, слід зупинитися, заглушити двигун та переконатися, що ви і ваші пасажири в безпеці. Ребекка Мейсон зробила це попередження, ґрунтуючись на власному досвіді: раніше вона потрапила в серйозну лобову аварію, але завдяки свідкам та ретельно зібраній інформації змогла довести свою правоту.

