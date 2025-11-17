Водій авто / © unsplash.com

Реклама

Приблизно третина людей у світі страждає від захитування під час поїздок. Але одна мешканка Атланти нещодавно відкрила маловідому функцію iPhone, яка робить нудні автомобільні поїздки комфортнішими.

Авторка TikTok Рейчел (@rhg11111) поділилася “революційним” відкриттям у своєму відео.

Вона виявила функцію “Сигнали руху транспортного засобу” в розділі “Універсальний доступ → Рух”.

Реклама

“Дізналася про це вчора, і мені потрібно розповісти про це іншим. Це змінило моє життя”, — каже Рейчел.

Як це працює: на краях екрана з’являються ледь помітні точки, які синхронно рухаються з автомобілем, повторюючи його прискорення, повороти й гальмування. Такі візуальні підказки допомагають мозку синхронізувати зір і відчуття руху, зменшуючи захитування.

Функція з’явилася в iOS 17 і не заважає основному вмісту на екрані. Просте налаштування дозволяє пасажирам уникати нудоти та дискомфорту під час поїздок.

“Це справді переламний момент для тих, кого заколисує”, — додає Рейчел.

Реклама

Раніше ми розповідали про те, як швидко прогріти авто без зайвого витрачання пального.