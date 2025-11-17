ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Смартфон може врятувати від захитування в машині — прихована функція, про яку мало хто знає

IPhone має приховану функцію, яка зменшує захитування в автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Водій авто

Водій авто / © unsplash.com

Приблизно третина людей у світі страждає від захитування під час поїздок. Але одна мешканка Атланти нещодавно відкрила маловідому функцію iPhone, яка робить нудні автомобільні поїздки комфортнішими.

Авторка TikTok Рейчел (@rhg11111) поділилася “революційним” відкриттям у своєму відео.

Вона виявила функцію “Сигнали руху транспортного засобу” в розділі “Універсальний доступ → Рух”.

“Дізналася про це вчора, і мені потрібно розповісти про це іншим. Це змінило моє життя”, — каже Рейчел.

Як це працює: на краях екрана з’являються ледь помітні точки, які синхронно рухаються з автомобілем, повторюючи його прискорення, повороти й гальмування. Такі візуальні підказки допомагають мозку синхронізувати зір і відчуття руху, зменшуючи захитування.

Функція з’явилася в iOS 17 і не заважає основному вмісту на екрані. Просте налаштування дозволяє пасажирам уникати нудоти та дискомфорту під час поїздок.

“Це справді переламний момент для тих, кого заколисує”, — додає Рейчел.

Раніше ми розповідали про те, як швидко прогріти авто без зайвого витрачання пального.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie