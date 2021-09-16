США просять 12 автовиробників допомогти у розслідуванні щодо Tesla: яка причина

США просять 12 автовиробників допомогти у розслідуванні щодо Tesla: яка причина

Компанії мають надати інформацію про аварії, які могли статися через системи автопілота.

Американський регулятор безпеки автомобілів попросив допомоги у 12 великих автовиробників у рамках розслідування щодо Tesla.

Про це повідомляє Reuters.

Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху (NHTSA) надіслала листи до General Motors Co, Toyota Motor Corp, Ford Motor Co, Volkswagen AG та інших компанії.

Адміністрація хоче провести "порівняльний аналіз" з іншими "серійними транспортними засобами, обладнаними можливістю одночасно керувати як рульовим управлінням, так і гальмуванням/прискоренням за певних обставин".

У серпні NHTSA відкрила офіційне розслідування через систему допомоги водієві Tesla, яка називається "Автопілот", після 12 аварій з автомобілями екстрених служб. Вона оцінюватиме роботу 765 000 американських машин Tesla, побудованих між 2014 і 2021 роками.

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Автопілот Tesla вирішує деякі завдання водіння і дозволяє водіям тривалий час не тримати руки на кермі. Компанія Ілона Маска каже, що система дозволяє автомобілям автоматично керувати, розганятися та гальмувати у межах своєї смуги.

Агентство попросило 12 автовиробників перерахувати будь-які аварії, в яких була задіяна вдосконалена система допомоги водієві, яка працювала за 30 секунд безпосередньо до ДТП.

Адміністрація дала деяким автовиробникам час на відповідь до 3 листопада, а іншим – до 17 листопада.

NHTSA також запросила деталі, як авто компаній "виявляють та реагують на наявність автомобілів, що надають першу допомогу/правоохоронних органів".

31 серпня адміністрація надіслала Tesla лист на 11 сторінок із численними питаннями, на які вона повинна відповісти до 22 жовтня. NHTSA зазначила, що має інформацію про 17 травм та одну смерть, які спричинена 12 аваріями з електрокарами.

NHTSA також підтвердила, що розслідує катастрофу зі смертельним наслідком, яка сталася 26 липня в Нью-Йорку з 52-річним чоловіком, якого збила Tesla, коли він намагався полагодити спущену шину на своєму автомобілі.

Раніше повідомлялося, що NHTSA оцінить, як саме система допомоги водієві Tesla змушує водія взяти керування під контроль під час своєї роботи.

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