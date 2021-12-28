Стало відомо, скільки автомобілів недовипустить світова промисловість у 2021 році: кількість вражає

Стало відомо, скільки автомобілів недовипустить світова промисловість у 2021 році: кількість вражає

Найбільше це стосуватиметься Європи.

Стало відомо, скільки нових автомобілів не зійде з конвеєрів у світі за підсумками 2021 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Так, за результатами дослідження з'ясувалося, що 9,6 мільйона машин недовипустять цього року. Причиною є гострий дефіцит мікрочіпів.

Глобальний авторинок у 2021 році демонструє зростання в 12% і лише випустять близько 84,9 млн легкових машин. Проте слід враховувати, що порівнюють показники з карантинним 2020 роком, коли автовиробництво обвалилося, оскільки більшість компаній зупиняли заводи тривалий час.

Водночас до кінця цього року підприємства почали вдаватися до нових рішень, що допомогло збільшити обсяги збирання. Так, багато брендів вимушено спрощують оснащення автомобілів, відмовляючись від складної електроніки та віддаючи перевагу початковим комплектаціям.

Дефіцит мікроелектроніки почав відчуватися в автопромі наприкінці 2020 року: через зупинки заводів виробники випустили менше чіпів і досі не можуть задовольнити відкладений попит. Автомобільним виробникам доводиться змагатися з техногігантами типу Apple, який, за даними інсайдерів, здатний закуповувати чіпи за більш привабливою для постачальників ціною.

Найбільших втрат зазнали європейські підприємства: на них припадає майже третина від кількості невироблених машин – три мільйони екземплярів. За прогнозами, автопром не зміниться до другої половини 2022 року, а повністю криза закінчиться лише 2023-го.

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