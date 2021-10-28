Стартував продаж першого в світі летючого мотоцикла: оголошена вартість

У повітрі він може перебувати протягом 40 хвилин.

У Японії стартував продаж першого у світі аеробайку під назвою XTurismo Limited Edition.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що цей літальний апарат оснащений двигуном внутрішнього згоряння та шістьма гвинтами, чотири з яких працюють від акумуляторів.

Презентація XTurismo Limited Edition відбулася на трасі Fuji Speedway в Оямі (префектура Сідзуока, Японія), де пілот-випробувач показав, як працює аеробайк: він здійснив нетривалий політ за кілька метрів від землі.

Turismo Limited Edition досить компактний: довжина складає 3 700 мм, ширина – 2 400 мм, висота – 1 500 мм. Вага сягає 300 кг. Передбачено лише одне посадкове місце, а максимальна маса пілота не має перевищувати 100 кг. У повітрі апарат може бути до 40 хвилин, а гранична швидкість дорівнює 100 км/год.

Утім, у найближчому майбутньому використання такого транспорту буде можливим лише на треках та закритих ділянках – літати над завантаженими дорогами загального користування не дозволяє японське законодавство. Втім, якщо розробники домовляться з владою, то мотоцикл можуть взяти на озброєння рятувальні підрозділи, адже на ньому можна швидко дістатися важкодоступних місць.

Поставки почнуться в першій половині 2022 року. Ціна цього летючого мотоцикла становить 680 тисяч доларів .

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, що в США збираються створити надпотужний летючий мотоцикл.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання