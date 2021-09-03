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Став одним із найдешевших у світі: відомий індійський автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар

Став одним із найдешевших у світі: відомий індійський автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар

Став одним із найдешевших у світі: відомий індійський автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар

carwale.com

Без підзарядки модель зможе подолати трохи більше 300 км.

Компанія TATA Motors оголосила про початок продажу електрокара Tigor EV.

Про це повідомляє Carwale.

Зазначимо, що цей автомобіль виробляється з 2019 року і зібраний на шасі бюджетного автомобіля Tata Tigor. Комплексне оновлення Tigor EV дало можливість поліпшити характеристики електромобіля і зробити його по-справжньому конкурентоспроможним на ринку.

Оновлений Tigor EV – це чотиридверний електричний седан довжиною в 4 метри. У передній частині встановлена глянсова чорна фальш-решітка радіатора. Авто оснащується проєкторними фарами, новими горизонтальними протитуманними фарами з вбудованими світлодіодними ДХВ, новими легкосплавними дисками з синіми акцентами і переглянутими задніми ліхтарями.

Рушійною силою новинки є 75-сильний електродвигун потужністю 75 кінських сил та максимальним обертовим моментом в 170 Нм. Силовий агрегат поєднується з трансмісією Zitron EV. Мотор живиться від літій-іонної батареї ємністю 26 кВтг. Без підзарядки модель зможе подолати трохи більше 300 км. До 60 км/год цей автомобіль може розігнатися за 5,7 секунди. 

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Ціни на Tata Tigor EV починаються від 1 млн 119 тис. 900 рупій, це трохи більше 15 тисяч доларів США за актуальним курсом. Таким чином, індійський екологічно чистий седан є одним з найдешевших в світі електрокарів з повноцінним кузовом, а також 5-місним салоном.

Раніше розповідалося про те, що TATA Motors збирається вивести на ринок ультрабюджетний кросовер.

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