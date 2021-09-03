Став одним із найдешевших у світі: відомий індійський автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар

Без підзарядки модель зможе подолати трохи більше 300 км.

Компанія TATA Motors оголосила про початок продажу електрокара Tigor EV .

Про це повідомляє Carwale.

Зазначимо, що цей автомобіль виробляється з 2019 року і зібраний на шасі бюджетного автомобіля Tata Tigor. Комплексне оновлення Tigor EV дало можливість поліпшити характеристики електромобіля і зробити його по-справжньому конкурентоспроможним на ринку.

Оновлений Tigor EV – це чотиридверний електричний седан довжиною в 4 метри. У передній частині встановлена глянсова чорна фальш-решітка радіатора. Авто оснащується проєкторними фарами, новими горизонтальними протитуманними фарами з вбудованими світлодіодними ДХВ, новими легкосплавними дисками з синіми акцентами і переглянутими задніми ліхтарями.

Рушійною силою новинки є 75-сильний електродвигун потужністю 75 кінських сил та максимальним обертовим моментом в 170 Нм. Силовий агрегат поєднується з трансмісією Zitron EV. Мотор живиться від літій-іонної батареї ємністю 26 кВтг. Без підзарядки модель зможе подолати трохи більше 300 км. До 60 км/год цей автомобіль може розігнатися за 5,7 секунди.

Ціни на Tata Tigor EV починаються від 1 млн 119 тис. 900 рупій, це трохи більше 15 тисяч доларів США за актуальним курсом. Таким чином, індійський екологічно чистий седан є одним з найдешевших в світі електрокарів з повноцінним кузовом, а також 5-місним салоном.

Раніше розповідалося про те, що TATA Motors збирається вивести на ринок ультрабюджетний кросовер.

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