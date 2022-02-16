Стосується і України: у США вартість вживаних автомобілів зросла на 40%

Стосується і України: у США вартість вживаних автомобілів зросла на 40%

Ситуація може покращитися в другій половині 2022 року.

У США суттєво зросла ціна на вживані автомобілі.

Про це повідомляє Jalopnik.

Так, за даними Бюро статистики праці США ціни на вживані автомобілі зросли на 40 відсотків всього за один рік.

Зазначається, щосередня ціна машини з пробігом коливається між 28 000 і 29 500 доларами. Виною всьому цьому є глобальний дефіцит мікрочіпів. Виробники просто не можуть отримати достатньо чипів, щоб підтримувати роботу виробничих ліній для виробництва нових автомобілів. Через це попит на вживані автомобілі значно зріс, що відбилось на цінах.

Дефіцит мікрочіпів – це лише один із факторів. Інфляція також створює велику проблему для будь-якого покупця вживаних автомобілів. Простіше кажучи, все набагато дорожче, ніж було 12 місяців тому. За даними Cars.com, більшість транспортних засобів продається протягом тижня після виставлення на продаж. До пандемії, середній строк продажу вживаного автомобіля складав близько 30-60 днів.

Проте ситуація може змінитись. Прессекретар Carfax Емілі Восс сказала ABC News, що для людей, які хочуть купити вживаний автомобіль очікується покращення.

“Зараз є зустрічний вітер – прогнозується, що пропозиція нових автомобілів покращиться у другій половині року, а споживчий попит нещодавно сповільнився через сплеск COVID і ціни на вживані автомобілі”, – зазначила Восс ABC News.

Враховуючи, скільки автомобілів з пробігом експортується з США в Україну ця проблема стосується і нашого ринку. Втім, якщо ситуація зміниться у другій половині поточного року, то і в Україні варто очікувати зниження цін на вживані авто.

Читайте також:

Ринок вживаних автомобілів: названо топ-10 країн, із яких українці ввозять машини з пробігом

Які вживані автомобілі українці найчастіше ввозять із США: топ-10 моделей

Україна стала лідером в Європі за динамікою зростання авторинку