Світовий автовиробник проведе у Китаї серйозну відкличну кампанію: які моделі "постраждають" та чому

Світовий автовиробник проведе у Китаї серйозну відкличну кампанію: які моделі "постраждають" та чому

Основна частка машин вирушить до сервісних центрів наприкінці жовтня.

Компанія BMW China Automotive Trading ухвалила рішення провести суттєву відкликання автомобілів із Піднебесної.

Про це повідомляє Xinhua.net.

Зазначається, що до сервісних центрів вирушить 142 754 екемпляри машин німецької марки.

Причиною такого є потенційна загроза витоку пального. Недоліки, пов'язані з конструкцією і процесом виготовлення паливних баків, можуть привести до витоку палива при заправці баків повністю, що створить загрозу для безпеки.

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Так, згідно із заявою, опублікованою Державним управлінням КНР з регулювання ринку, відкликанню підлягають автомобілі моделей: 116i, 118i, 120i, 125i, 218i, 220i, 320i, 325i, 328i, 330i, 340i, 420i, 428i, 430i, 435i, 440i, M135i, M2 , M235i, M3, M4 і Active Hybrid 3, випущені в період від 7 вересня 2011 року до 30 квітня 2016 року.

Днями вже розпочалося відкликання автомобілів 3-ї серії, а відкликання інших транспортних засобів стартують від 29 жовтня. Автовиробник перевірить стан відкликаних автомобілів і безкоштовно замінить несправні деталі.

Додамо, нещодавно BMW вже оголосила про проведення відкличної кампанії низки моделей.

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