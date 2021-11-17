Світовий виробник зупинив випуск автомобілів: що стало причиною

До кінця тижня не зійде з конвеєра жодна машина.

Німецький виробник Volkswagen ухвалив рішення зупинити виробництво автомобілів.

Про це повідомляє Automobilewoche.

Зазначається, що заводи Volkswagen у Цвіккау та Дрездені цього тижня не випустять жодного електромобіля. Причиною такого є брак чипів.

Як відомо, дефіцит напівпровідників на сьогодні є однією з найбільш обговорюваних і гострих тем у світовому автопромі. Достатньо лише подивитися на проблеми, які тягне за собою цю кризу, і стане зрозуміло, що вона має часом кошмарні наслідки для виробників.

Попри те, що новий наказ зачіпає лише два заводи в Саксонії, але й цього цілком достатньо, щоб ударити по бізнесу, бо VAG не дорахується 5 тисяч електрокарів Volkswagen ID.3, ID.4, Audi Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, та Cupra Born.

Цікаво, що це вперше, коли від дефіциту страждають саксонські підприємства, оскільки концерн перерозподіляв основну масу чипів на електромобілі, які там випускалися. І робилося це найчастіше на шкоду основному виробництву у Вольфсбурзі. Крім того, варто зазначити, що VAG також довелося зупинити завод із випуску двигунів внутрішнього згоряння в Хемніце.

Раніше розповідалося про те, що Volkswagen знімає з виробництва історичний седан.