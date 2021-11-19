Такого Aston Martin ви ще не бачили: на продаж виставили рідкісний хетчбек

Він коштує дорожче, ніж деякі седани бізнес-класу.

На продаж виставили рідкісний хетчбек Aston Martin.

Так, перед вами Frazer-Tickford Metro 1982 року випуску, з першого погляду звичайний компактний хетч 80-х. Але колекціонери полюють за ним по всьому світу та мріють отримати такий в будь-якому стані.

Нещодавно таке авто було виставлено на британський аукціон HandH, його власник планує отримати за нього 35-40 тисяч фунтів (1 244 658 грн).

handh

Секрет у тому, що цей “малюк” дуже рідкісний. Його було створено спільними зусиллями Aston Martin та British Leyland. Останні в той час побудували досить популярний Austin Metro, який і ліг у базу Aston Martin. Вони просто узяли Metro, доповнили салон шкірою і алькантарою, додали більш спортивний обвіс та додали круїз-контроль, що в ті часи був просто нереальною опцією.

handh

Автомобіль, скажімо так, вийшов не дуже. “Овочевий” двигун на 1.3 літри та 80 кінських сил нікуди не їхав, керувався автомобіль посередньо та дизайн також спірний. Та “вишенькою на торті” стала його ціна, коли автомобіль отримав на своєму кузові значок Aston Martin, він відразу подорожчав у рази, що дуже не сподобалося покупцям.

Та колекціонерів це зовсім не хвилює. Адже головне те, що цих машин було випущено усього 26 екземплярів і тому вони такі цінні.

handh

Всі знають, що Aston Martin - улюблена марка авто Джеймса Бонда, якщо не можете уявити його на такому малюку, то пропонуємо подивитись на найкращі автомобілі агента 007 в спеціальній добірці.