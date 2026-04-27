Авто Світ
542
1 хв

Техогляд в Україні: у Раді зробили важливу заяву

Україна має змінити законодавство і запровадити обов’язковий періодичний технічний контроль для всіх транспортних засобів, включно з легковими автомобілями. Уряд прямо каже: це одна з умов євроінтеграції.

В Україні можуть запровадити обов'язковий техогляд для всіх авто

В Україні можуть запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто / © Pixabay

В Україні не планують запроваджувати обов’язковий технічний огляд авто до завершення воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат Володимир Крейденко в етері Ранок.LIVE.

Водночас він наголосив, що в перспективі техогляд може стати обов’язковим у межах євроінтеграційних зобов’язань України.

«Це важлива вимога ЄС, і нам у будь-якому разі доведеться до цього повертатися. Але до кінця воєнного стану цього не буде», — запевнив він.

За його даними, майбутня реформа передбачатиме повністю автоматизовану систему перевірки технічного стану авто — без впливу людського фактора, із використанням камер та спеціального обладнання в сертифікованих центрах.

Раніше повідомлялося, що в Україні готуються повернути обов’язковий технічний контроль для всіх автомобілів.

Наразі обов’язковий технічний контроль в Україні стосується не всіх автомобілів. Його мають проходити лише окремі категорії транспорту, залежно від призначення та маси авто.

Зокрема, кожні два роки проходити обов’язковий техогляд зобов’язані легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі вантажопідйомністю до 3,5 тонни та причепи до них, якщо транспорт експлуатується більше двох років.

Щороку перевіряють вантажні автомобілі вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, а також таксі незалежно від віку автомобіля. Водночас двічі на рік техогляд обов’язковий для автобусів та спеціалізованого транспорту, який перевозить небезпечні вантажі.

