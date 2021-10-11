Tesla обігнав Mitsubishi, але його власник розлютився і врізався у електрокар: відео інциденту

Tesla обігнав Mitsubishi, але його власник розлютився і врізався у електрокар: відео інциденту

Він навіть спробував звинуватити у ДТП водія Model X, але камери зафіксували протилежне.

У Новій Зеландії водій Mitsubishi Galant розлютився через те, що його обігнав Tesla Model X, після чого почав гнатися за ним та навмисно врізався в електрокар.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Все це було зафіксовано камерами Tesla. На кадрах видно, як водій електрокара проїжджає повз Galant. Це розлютило його водія і він почав гнатися за Model X.

Він проїхав за електромобілем кілька кілометрів, перш ніж обігнав його. Потім власник Mitsubishi зупинився перед водієм Model X і почав виходити із машини. Той сприйняв це як очевидну ознаку, що чоловік був дуже розлючений і швидко розігнався.

Tesla намагалася відірватися від Mitsubishi, але потрапила на повільний рух і її суперник знову її наздогнав. Він знову виїхав перед електрокаром і загальмував посеред дороги. Проте водій Model X знову втік.

Власник Galant розлютився ще більше, наздогнав електромобіль і вдарив його збоку. Потім Galant виїхав перед Tesla, його занесло і він зупинився просто перед електрокаром, який жорстко зіткнувся з ним.

Водій Mitsubishi вийшов зі свого автомобіля і почав стукати у двері та вікна Model X, коли обидві машини стояли на краю дороги. Незабаром приїхала поліція.

Власник Galant намагався стверджувати, що у всьому був винен водій Tesla. Проте передня, бічна та задня камери електромобіля зняли всю сагу, і чоловіка затримали на місці. Власник електрокара отримав збиток на суму 45 000 доларів.

Раніше повідомлялося, що e США на стоянці сервісного центру вщент згоріла Tesla Model S.

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