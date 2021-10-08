Tesla перенесе головний офіс з Каліфорнії до Техасу: з чим це пов'язано

Tesla перенесе головний офіс з Каліфорнії до Техасу: з чим це пов'язано

На виробництві це не позначиться.

Компанія Tesla ухвалила рішення перенести штаб-квартиру в США із Каліфорнії до Техасу .

Про це заявив генеральний директор Ілон Маск, передає Autoblog.

Головною причиною переїзду названо затори, які заважають офісним працівникам добиратись на роботу. А трафік на дорогах виник через підвищення престижу регіону та збільшення населення, після розміщення штаб-квартир та виробництв нових компаній.

"Ми робимо це настільки далеко, наскільки це можливо, але існує межа. Просто щоб бути зрозумілим, ми продовжимо розширювати нашу діяльність у Каліфорнії. Це не питання виїзду з Каліфорнії", - зазначив Маск.

Маск підкреслив, що планує розширити завод компанії у Фрімонті в штаті Каліфорнія, де будуються автомобілі Tesla Model S і Model X. Планується збільшити виробництво на 50%. Оголошення ж було зроблене на заводі Tesla в Остіні, де його зустріли оплесками.

Раніше розповідалося про те, що Tesla встановила рекорд поставок автомобілів. Так в третьому кварталі компанія поставила 241 300 автомобілів, що є рекордом для виробника електромобілів. Такі результати перевищили прогнозовану кількість поставок від аналітиків. Вони вважали, що цей показник буде становити понад 220 тисяч авто. Також це виявилося більше, ніж прогнозувала сама Tesla – 221 952 поставки.

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