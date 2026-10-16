Tesla показала Roadster: спорткар робить сальто у повітрі і розганяється до 96 км/год за 0,81 секунди

Tesla представила нове покоління спорткара Roadster / © Associated Press

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Tesla представила нове покоління електричного спорткара Roadster, здатного не лише розганятися до 96 км/год за 0,81 секунди, а й виконувати повітряні трюки за допомогою технологій SpaceX.

Про це повідомляє notateslaapp.

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На презентації в Техасі автомобіль проїхав вигнутою рампою догори колесами, перекинувся в повітрі і приземлився на чотири колеса.

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Система дозволяє автівці ненадовго відриватися від землі та виконувати трюки, які зазвичай недоступні серійним дорожнім машинам.

Нова версія розрахована на обмежене коло покупців і не допущена до руху дорогами загального користування.

Tesla Roadster / Фото: Tesla

За словами глави Tesla Ілона Маска, виробництво нового Roadster планують розпочати 2028 року. Модель розробляли разом із фахівцями SpaceX, використовуючи рішення, пов’язані з керуванням тягою стисненого газу. Презентація продемонструвала можливості цієї системи, хоча заявлені характеристики ще мають оцінити в умовах експлуатації.

Презентація спортивної моделі відбувається на тлі різкої зміни фокуса компанії — переходу від складання звичайних автомобілів до автономних систем під керуванням штучного інтелекту та робототехніки. Цьогоріч Tesla припинила продажі моделей Model S та Model X для вивільнення потужностей під виробництво гуманоїдних роботів Optimus, а також презентувала двомісне безпілотне таксі Cybercab без керма, педалей і дзеркал.

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