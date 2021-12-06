Tesla проведе масштабну відкличну кампанію однієї моделі через серйозний дефект

Він може призвести до ДТП.

Компанія Tesla ухвалила рішення провести відкличну кампанію кросовера Model Y .

Про це повідомляє SCMP.

Зазначається, що ця процедура торкнеться 21 559 екземплярів цієї моделі, зібраних на території Китаю у період від 4 лютого до 30 жовтня 2021 року.

Причиною відкликання фахівці називають проблеми, пов'язані із міцністю передніх та задніх поворотних "кулаків", які не відповідають конструктивним вимогам автовиробника. Цей елемент підвіски може зламатися під час експлуатації. Як наслідок, це може призвести до аварій, особливо якщо машина їхатиме на високій швидкості.

Про проблему стало відомо із скарг власників електромобілів марки. Американська компанія провела розслідування, яке підтвердило факт наявності дефекту. Виконати роботи з усунення несправності обіцяють за короткий термін і з допомогою виробника. За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), із аналогічною проблемою зіштовхнулися і жителі Америки.

Втім, це не дивно, адже Tesla експортує машини з КНР до США. Оскільки кількість електрокарів невелика, то в Америці відгук торкнувся всього 826 екземплярів Model Y, побудованих від 2020 до 2021 року. Варто зазначити, що ця модель ввозиться з Китаю до Європи. Отже, слід очікувати, що наступна кампанія торкнеться європейських країн.

Раніше розповідалося про те, що Tesla відкличе майже 12 тисяч електромобілів.