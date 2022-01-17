Tesla вручила американці новий електромобіль без важливої деталі

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Мешканка США зіткнулася із несподіваною проблемою після купівлі електромобіля Tesla Model 3 Performance.

Так, жінка придбала електрокар наприкінці 2021 року, однак у перший же день експлуатації виявила сильний скрегіт, що походив від лівого заднього колеса під час руху. Жінка негайно звернулася до виробника, однак у компанії повідомили, що зможуть оглянути машину лише за три тижні. Перед діагностикою представники марки попросили власницю зняти дефект електромобіля на відео, передає Motor.

Виявилося, що електромобіль доправили до власниці без гальмівної колодки. Незважаючи на те, що на кадрах помітно є сторонній звук, автовиробник повідомив, що гальма Model 3 Performance повинні звучати саме так.

Після того, як Tesla доправили на огляд до офіційного дилера, експерти марки підтвердили заводську несправність. Водночас ремонт електрокара досі не завершено через відсутність необхідних запчастин. Фахівці обіцяють виправити дефект до 19 січня, проте жінка вже розчарувалася в компанії та намагатиметься повернути електромобіль виробникові.

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