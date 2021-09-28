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Tesla збільшить кліренс одного зі своїх електрокарів, щоб він міг їздити поганими дорогами

Tesla збільшить кліренс одного зі своїх електрокарів, щоб він міг їздити поганими дорогами

Associated Press

Компанія не може вийти на індійський ринок через малий дорожній просвіт Model 3.

Компанія Tesla буде змушена збільшити кліренс Model 3, щоб він міг вийти у Індії.

Про це повідомляє сайт Autocar India.

Автовиробник вже довго намагається вийти на їхній ринок, але недостатній дорожній просвіт електрокара є однією з причин чому це досі не вдалося.

Model 3 мала стати першим автомобілем, який б вийшов на індійський ринок. Проте під час тестування машини виявилося, що їй тяжко їздити місцевими дорогами.

Тому перед запуском компанії доведеться розібратися з цієї проблемою. Електричний седан має 140 мм кліренсу. Агентство, відповідальне за його випробування, рекомендувало переробити підвіску, щоб збільшити дорожній просвіт до 165 мм.

Поки компанія розбиратиметься з Model 3, вона могла б вийти на індійський ринок з кросовером Model Y.

Раніше повідомлялося, що у Мережі з'явилися перші зображення нової Tesla Model X.

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