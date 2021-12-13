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Tesla зупинила продаж двох флагманських моделей за межами США та Канади

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Tesla зупинила продаж двох флагманських моделей за межами США та Канади

Associated Press

Їхнє постачання планується відновити не раніше другої половини 2022 року.

Компанія Tesla ухвалила рішення припинити приймання замовлень на свої флагманські моделі Model X та Model S за межами Північної Америки.

Про це повідомляє Electrek.

Зазначається, що клієнти Tesla в Європі, які замовили Model X і Model S, отримали від компанії повідомлення, що їхні машини не будуть доставлені вчасно. Як зазначається в офіційному листі, компанія більше не приймає нові замовлення на Model S та Model X з ринків за межами США та Канади.

Це пов'язано з тим, що Tesla, ймовірно, має великий обсяг замовлень на Model S та Model X у Європі та інших ринках. Протягом 2021 року автовиробник продовжував приймати нові замовлення, але виробництво було відкладено, оскільки нова Model S почала сходити з конвеєра лише у червні, а Model X – у жовтні. Подібні обмеження не торкнуться молодших Model 3 і Model Y, які випускаються в достатній кількості завдяки заводу в Китаї. А ось Model X і Model S виробляються тільки в США, тому в задоволенні попиту на них компанія віддає перевагу домашньому ринку.

Постачання буде відновлено не раніше другої половини 2022 року. Але є й хороша новина: замовлені раніше машини будуть доставлені клінетам за цінами, зафіксованими на момент замовлення.

Випуск Model S та Model X було припинено на початку цього року, щоб запустити їхні оновлені версії. Виробництво Model S відновилося у червні, а Model X – у жовтні, але за третій квартал 2021 року компанія випустила менш як 9 тисяч машин обох моделей.

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