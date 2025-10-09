- Дата публікації
Тест із ПДР, який збиває з пантелику водіїв: кому треба поступитися дорогою — легковику чи вантажівці
Перевірте, чи правильно ви знаєте правило “перешкоди праворуч”.
Знати, коли саме потрібно поступитися дорогою, — одна з базових навичок кожного водія. Але навіть ті, хто роками за кермом, іноді плутаються у, здавалося б, простих ситуаціях.
YouTube-канал "За! Правилами" опублікував тест, який чудово перевіряє знання пунктів ПДР — і змушує замислитися навіть досвідчених автолюбителів.
У задачі — класична ситуація на перехресті:
легковик і вантажівка зустрічаються на дорозі без світлофорів і знаків пріоритету. Вантажівка їде прямо, а жовтий легковик планує повернути праворуч.
Питання просте: хто має поступитись дорогою?
Варіанти відповідей:
Водій легкового автомобіля;
Водій вантажівки.
На перший погляд, усе очевидно — перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, тож діє правило “перешкоди праворуч”. Відповідно, перевагу має жовтий легковик.
Але тут є деталь, яка вводить в оману багатьох.
Вантажівка рухається з увімкненим помаранчевим проблисковим маячком. Дехто одразу вирішує, що це спецтранспорт і він має пріоритет. Проте — ні.
Згідно з пунктом 3.6 чинних ПДР, помаранчевий маячок не надає переваги у русі. Він лише попереджає про можливу небезпеку.
Отже, у цій ситуації поступитись дорогою повинен водій вантажівки.
Правильна відповідь — другий варіант.
