ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Тест із ПДР, який збиває з пантелику водіїв: кому треба поступитися дорогою — легковику чи вантажівці

Перевірте, чи правильно ви знаєте правило “перешкоди праворуч”.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Автошкола

Автошкола / © iStock

Знати, коли саме потрібно поступитися дорогою, — одна з базових навичок кожного водія. Але навіть ті, хто роками за кермом, іноді плутаються у, здавалося б, простих ситуаціях.

YouTube-канал "За! Правилами" опублікував тест, який чудово перевіряє знання пунктів ПДР — і змушує замислитися навіть досвідчених автолюбителів.

Тест ПДР. / © скрін з відео

Тест ПДР. / © скрін з відео

У задачі — класична ситуація на перехресті:
легковик і вантажівка зустрічаються на дорозі без світлофорів і знаків пріоритету. Вантажівка їде прямо, а жовтий легковик планує повернути праворуч.
Питання просте: хто має поступитись дорогою?

Варіанти відповідей:

  1. Водій легкового автомобіля;

  2. Водій вантажівки.

На перший погляд, усе очевидно — перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг, тож діє правило “перешкоди праворуч”. Відповідно, перевагу має жовтий легковик.

Але тут є деталь, яка вводить в оману багатьох.
Вантажівка рухається з увімкненим помаранчевим проблисковим маячком. Дехто одразу вирішує, що це спецтранспорт і він має пріоритет. Проте — ні.

Згідно з пунктом 3.6 чинних ПДР, помаранчевий маячок не надає переваги у русі. Він лише попереджає про можливу небезпеку.

Отже, у цій ситуації поступитись дорогою повинен водій вантажівки.

Правильна відповідь — другий варіант.

Рекомендуємо спробувати інший тест із ПДР, який здається простим, але правильну відповідь знають одиниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie