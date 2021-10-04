TikTok "розірвало" відео з водієм Tesla, який глузує з власників авто з ДВЗ

Його ролик набрав вже понад 1 мільйон переглядів та десятки тисяч лайків.
У TikTok стало дуже популярним відео із водієм Tesla, який глузує з власників автомобілів з двигунами внутрішнього згорання через паливну кризу у Великій Британії.
Ролик опублікований користувачем im_tesla.
У короткому відео чоловік паркується на АЗС на своєму електромобілі. Він тримає паливний бак у руках і разом з ним виходить з машини.
Водій Model 3 каже, що має заповнити його через паливну кризу. Потім він обертається, дивиться на свій електрокар і згадує, що йому не потрібен бензин.
@im_tesla_
Petrol crisis in UK ⛽️ #fypシ #fyp #petrolstation #ukpetrol #petrolcrisis #tesla #model3 #funny♬ original sound - wavawes
Ролик вже набрав понад 1,3 мільйона переглядів та понад 60 тисяч лайків. Крім того, він набрав і сотні коментарів, але в них автора відео багато хто критикує.
Деякі пишуть, що цей ролик непотрібний і власнику Tesla потрібно перестати хвалитися. А один з користувачів навіть запропонував спеціально вимикати чужі електрокари від зарядки.
Раніше повідомлялося, що у Британії через паливну кризу водії стоять у довжелезних чергах, б'ються та незаконно зливають бензин.
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