Топ-10 найбільших приватних автомобільних колекцій у світі: кому належать найрідкісніші авто

Колекція авто

Колекціонування автомобілів давно вийшло за рамки хобі й стало окремим світом, де рідкісні Ferrari, Bugatti та Rolls-Royce стоять у довжелезних приватних ангарах, а деякі автопарки за масштабами нагадують музейні комплекси.

Журналісти Jalopnik зібрали десятку найбільших і найвражаючих приватних колекцій планети.

Султан Брунею Хассанал Болкіах — понад 7000 автомобілів

Авто Султана Брунею

Найбільша приватна колекція у світі. Вона включає понад 500 Rolls-Royce, 450 Ferrari, 380 Bentley, 574 Mercedes-Benz, 134 Koenigsegg, а також сотні унікальних моделей, створених спеціально для султана. Колекція настільки засекречена, що більшість інформації про неї базується на поодиноких фото та інсайдах.

Марк Пієлох — власник найбільшого музею мускул-карів

Марк Пієлох.

Американський бізнесмен зібрав понад 440 автомобілів. Серед них 280 легендарних Mustang, Camaro, Shelby та Corvette. Окрему частину колекції складають 66 Porsche — від сучасного 911 Dakar до рідкісного Carrera RS Lightweight 1971 року. Багато машин мають пробіг менше 160 км.

Ральф Лорен — автоколекція вартістю понад 600 млн доларів

Ральф Лорен.

У модельєра “лише” близько 70 авто, але кожне — раритет. У гаражі Лорена стоять Bugatti Type 57SC Atlantic 1938 року, McLaren F1 LM, Ferrari 250 GTO, LaFerrari та інші коштовності, зібрані як музейні експонати світового рівня.

Шейх Хамад бін Хамдан Аль Нахайян

Шейх Хамад бін Хамдан Аль Нахайян.

У його колекції понад 3000 автомобілів. Серед них — велетенський шестиметровий Hummer та серія Mercedes 500SEL, пофарбованих у всі кольори веселки: сім авто мають монохромні відтінки, а восьмий поєднує їх усі. Шейх відомий любов’ю до гігантських та ексцентричних моделей.

Роджер Даддінг — найбільша колекція класики в Європі

Роджер Даддінг.

Британцю належать понад 450 автомобілів, включно з 24 Aston Martin Lagonda. Його колекція Studio 434 активно здається в оренду для кіно і телесеріалів. Це один із найважливіших приватних архівів британської автоісторії.

Майкл Фукс — колекціонер яскравих і унікальних кольорів

Rolls-Royce Майкла Фукса

Американський підприємець має понад 150 авто, серед яких 15 Rolls-Royce, пофарбованих у власні фірмові відтінки: Fux Red Candy, Fux White Ghost, Fux Orange Cullinan та інші. 2023 року він придбав два електричних Rolls-Royce Spectre, ставши першим покупцем цієї моделі у США.

Кен Лінгенфельтер — “король Corvette”

Кен Лінгенфельтер

Колекція американського тюнера налічує понад 250 автомобілів, з них близько 150 — Corvette різних поколінь. Його приватний музей у Мічигані площею понад 3700 кв. метрів регулярно відкривають для благодійних подій.

Джей Лено — одна з найвідоміших колекцій світу

Джей Лено

Колишній телеведучий зібрав 181 автомобіль та десятки мотоциклів. У його гаражі є все: парові машини початку ХХ століття, класичні спорткари та унікальний EcoJet із реактивним двигуном. Значну частину авто Лено відновлює особисто.

Нік Мейсон — легенда Pink Floyd з Ferrari 250 GTO

Нік Мейсон

Мейсон володіє колекцією рідкісних Ferrari, включно з культовим 250 GTO 1962 року. Він єдиний музикант, який потрапив до Автомобільної Зали слави. У його автопарку є й унікальний Panhard Et Levassor 1901 року, на якому він сміливо вирушає навіть у довгі поїздки.

Іон Церіак — румунський мільярдер і колекціонер зі смаком

Royce Phantom IV

Екс-тенісист Іон Церіак зібрав понад 350 автомобілів: від Ferrari F40 та Mercedes SLR Stirling Moss до двох Rolls-Royce Phantom IV, які створювали лише для монархів. У румунському місті Отопень виставлено половину його колекції, включно з Aston Martin Lagonda 1976 року, Porsche 918 Spyder та іншими рідкісними моделями.