59
1 хв

Топ вживаних авто, які не проїдуть і 5 000 км: рейтинг марок, що найчастіше виходять з ладу

Топ-10 ненадійних марок за кількістю поломок.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
ТОП вживаних авто, які не проїдуть і 5 тисяч км / © Associated Press

Найпроблемніші вживані авто: які машини ламаються ще до 5 тисяч км пробігу

Про це пише «Автотема» із посиланням на сервіс GetHelp.pl.

Експерти дослідили відгуки автовласників, які придбали вживані машини під час літнього сезону та активно ними користувалися. Аналітика показала: чимало відомих брендів виявилися надзвичайно ненадійними.

Експерти зазначають, що найбільше скарг власники подають у перший місяць після покупки (33%) або після проходження лише 1 000 км (26%). Загалом 61% усіх несправностей стається ще до позначки у 5 000 км пробігу.

Найчастіше проблеми виникають із:

  • двигунами (15% усіх поломок),

  • системами кондиціонування та опалення (14%),

  • елементами, що відповідають за нейтралізацію вихлопних газів (13%).

Топ-10 ненадійних марок за кількістю поломок

  • Alfa Romeo — 71% випадків;

  • Mini — 60%;

  • Fiat — 44%;

  • Opel — 44%;

  • Audi — 44%;

  • Mitsubishi — 44%;

  • Mercedes-Benz — 43%;

  • BMW — 42%;

  • Volkswagen — 41%;

  • DS — 40%.

Абсолютним «лідером антирейтингу» стала Alfa Romeo — зі 100 проданих машин несправними виявилися 71.

Нагадаємо, у Києві просто неба простоює суперкар вартістю з трикімнатну квартиру - унікальний Maserati Quattroporte. Можливо, власник не зміг його утримувати. Покинута автівка з двигуном від Ferrari може стати ілюстрацією того, як мрія перетворюється на жах.

