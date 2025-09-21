Топ вживаних авто, які не проїдуть і 5 000 км: рейтинг марок, що найчастіше виходять з ладу

ТОП вживаних авто, які не проїдуть і 5 тисяч км / © Associated Press

Найпроблемніші вживані авто: які машини ламаються ще до 5 тисяч км пробігу

Про це пише «Автотема» із посиланням на сервіс GetHelp.pl.

Експерти дослідили відгуки автовласників, які придбали вживані машини під час літнього сезону та активно ними користувалися. Аналітика показала: чимало відомих брендів виявилися надзвичайно ненадійними.

Експерти зазначають, що найбільше скарг власники подають у перший місяць після покупки (33%) або після проходження лише 1 000 км (26%). Загалом 61% усіх несправностей стається ще до позначки у 5 000 км пробігу.

Найчастіше проблеми виникають із:

двигунами (15% усіх поломок),

системами кондиціонування та опалення (14%),

елементами, що відповідають за нейтралізацію вихлопних газів (13%).

Топ-10 ненадійних марок за кількістю поломок

Alfa Romeo — 71% випадків;

Mini — 60%;

Fiat — 44%;

Opel — 44%;

Audi — 44%;

Mitsubishi — 44%;

Mercedes-Benz — 43%;

BMW — 42%;

Volkswagen — 41%;

DS — 40%.

Абсолютним «лідером антирейтингу» стала Alfa Romeo — зі 100 проданих машин несправними виявилися 71.

