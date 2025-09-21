- Дата публікації
Топ вживаних авто, які не проїдуть і 5 000 км: рейтинг марок, що найчастіше виходять з ладу
Топ-10 ненадійних марок за кількістю поломок.
Найпроблемніші вживані авто: які машини ламаються ще до 5 тисяч км пробігу
Про це пише «Автотема» із посиланням на сервіс GetHelp.pl.
Експерти дослідили відгуки автовласників, які придбали вживані машини під час літнього сезону та активно ними користувалися. Аналітика показала: чимало відомих брендів виявилися надзвичайно ненадійними.
Експерти зазначають, що найбільше скарг власники подають у перший місяць після покупки (33%) або після проходження лише 1 000 км (26%). Загалом 61% усіх несправностей стається ще до позначки у 5 000 км пробігу.
Найчастіше проблеми виникають із:
двигунами (15% усіх поломок),
системами кондиціонування та опалення (14%),
елементами, що відповідають за нейтралізацію вихлопних газів (13%).
Топ-10 ненадійних марок за кількістю поломок
Alfa Romeo — 71% випадків;
Mini — 60%;
Fiat — 44%;
Opel — 44%;
Audi — 44%;
Mitsubishi — 44%;
Mercedes-Benz — 43%;
BMW — 42%;
Volkswagen — 41%;
DS — 40%.
Абсолютним «лідером антирейтингу» стала Alfa Romeo — зі 100 проданих машин несправними виявилися 71.
