Toyota представила особливу версію свого найпопулярнішого автомобіля

Йому оновили дизайн та додали два нових силових агрегата.

Toyota представила нову версію седана Corolla, яка називається Nürburgring.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль створили для таїландського ринку. Його випуск присвячений тому, що спеціальна підготовлена Corolla другий рік поспіль перемогла у гонці "24 години Нюрбургрингу".

Дизайн моделі був натхненний гонковим авто, що додало нові решітку радіатора та бампер. Також встановлені бічні спідниці, спойлер на багажнику та оновлений задній бампер з дифузором.

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Версія Nürburgring отримала атмосферний двигун об'ємом 1,8 л потужністю 138 к.с. та гібридну установку з 1,8-літровим бензиновим агрегатом на 121 к.с. В обох випадках потужність передається на передню вісь через безступеневу коробку передач.

Toyota також пропонує набір спортивних пружин і коробку управління дросельною заслінкою, яка оптимізує її реакцію та прискорення.

Corolla Nürburgring вже продається в Таїланді. Версія з ДВЗ коштує 28 499 доларів США, а гібридна – від 27 760 до 32 490 доларів.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що популярний гібрид Toyota може почати їздити на водні.

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