Три кросовери Honda 2023 модельного року вже встигли розбити та виставити на аукціон: фото

Одразу три екземпляри нового кросовера Honda HR-V 2023 модельного року серйозно постраждали в аваріях та їх виставили на продаж.

Зазначимо, що кроссовер Honda HR-V 2023 модельного року представили зовсім недавно, а на ринок США новинка вийшла трохи більше місяця тому.

Утім, одразу три автомобілі цієї моделі вже встигли розбити та виставити на популярний серед українців аукціон IAAI, передає Carscoops.

Так, один з них проїхав лише 198 км, перш ніж потрапити в аварію. Це версія Sport, забарвлена у білий колір. Удар припав на правий бік. У кросовера сильно пошкоджений передній бампер, погнутий капот, відірвано колісну арку і тріснула фара. У салоні спрацювала подушка безпеки.

Фото: iaai.com

Другий HR-V – це забарвлена в синій колір версія EX-L з пробігом 528 км. Як і у попередньої машини, у цього екземпляра пошкоджено одну сторону, але цього разу водійська. Як видно з фото, заміни вимагають бампер, капот, ліва фара та крило.

Фото: iaai.com

Найбільш постраждалою із представлених на IAAI є біла Honda HR-V у версії EX-L. Згідно з інформацією, зазначеною в лістингу, автомобіль був залучений у масштабну аварію та перекинувся. У нього пошкоджені практично всі кузовні панелі, розбито вітрове скло, відірвані обидва дзеркала заднього виду та передня підвіска. Крім того, у кросовера не працює панель приладів і мультимедія.

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