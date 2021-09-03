Трохи більше 2 тисяч доларів: китайці представили найдешевший у світі електромобіль

Відстань, які він може подолати на одному заряді, дорівнює 66 км.

Китайська компанія Regal Raptor Motors представила ультрабюджетний електрокар - ElectricKar K5.

Про це повідомляє 91mobiles.

Зазначається, що вартість цього транспортного засобу становитиме лише 2 100 доларів. Така цифра робить його найдешевшим електромобілем у світі. Цікаво, що в разі придбання партії з десяти екземплярів, ціна на ElectricKar K5 зменшується до 1 800 доларів.

За цю суму покупці отримують невеликий автомобіль розмірами 2,2X1,09X1,62 м.

Водночас, акумулятор ємністю 2,7 кВТ/год здатний проїхати на одному заряді до 66 км. Максимальна швидкість цього електромобіля дорівнює 40 км/год, а процес поповнення батареї займає близько восьми годин.

Раніше розповідалося про те, що відомий індійський відомий автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар. Цей автомобіль виробляється з 2019 року і зібраний на шасі бюджетного автомобіля Tata Tigor.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання