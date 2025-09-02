Три способи, як уникнути евакуації авто: що варто знати водіям

Три способи уникнути евакуацію авто: що варто знати водіям / © УНІАН

Багато українських водіїв знайомі з ситуацією, коли припаркований автомобіль зникає і опиняється на штрафмайданчику. Повернення машини — це завжди час, нерви та фінансові витрати. Тому деякі шукають незвичайні способи, щоб уникнути евакуації.

Про це пише UAmotors.

Патрульний розповів про три найпоширеніші методи, які використовують водії:

Залишити пасажира в салоні. Це найпростіший спосіб, адже за законом евакуація заборонена, якщо в автомобілі хтось є. Використання ланцюга. Водії прикріплюють ланцюг із замком до колеса та до нерухомого об’єкта, як-от стовп чи дерево. Хоча поліція може його перекусити, це трапляється вкрай рідко. Антиевакуатори. Це спеціальні сталеві пристрої, які блокують колеса. Їх часто можна побачити біля бізнес-центрів, де мало місця для паркування.

Важливо зазначити, що поширений міф про «викручене кермо» більше не працює. Сучасні евакуатори здатні підняти авто попри будь-яке положення коліс.

Експерти наголошують, що будь-які хитрощі не звільняють від відповідальності за порушення правил. Найкращий спосіб уникнути проблем — це завжди паркуватися правильно та дотримуватися закону.

