119
2 хв

Три способи, як уникнути евакуації авто: що варто знати водіям

Патрульний розкрив секрети водіїв, як врятувати авто від штрафмайданчика.

Три способи уникнути евакуацію авто: що варто знати водіям / © УНІАН

Багато українських водіїв знайомі з ситуацією, коли припаркований автомобіль зникає і опиняється на штрафмайданчику. Повернення машини — це завжди час, нерви та фінансові витрати. Тому деякі шукають незвичайні способи, щоб уникнути евакуації.

Про це пише UAmotors.

Патрульний розповів про три найпоширеніші методи, які використовують водії:

  1. Залишити пасажира в салоні. Це найпростіший спосіб, адже за законом евакуація заборонена, якщо в автомобілі хтось є.

  2. Використання ланцюга. Водії прикріплюють ланцюг із замком до колеса та до нерухомого об’єкта, як-от стовп чи дерево. Хоча поліція може його перекусити, це трапляється вкрай рідко.

  3. Антиевакуатори. Це спеціальні сталеві пристрої, які блокують колеса. Їх часто можна побачити біля бізнес-центрів, де мало місця для паркування.

Важливо зазначити, що поширений міф про «викручене кермо» більше не працює. Сучасні евакуатори здатні підняти авто попри будь-яке положення коліс.

Експерти наголошують, що будь-які хитрощі не звільняють від відповідальності за порушення правил. Найкращий спосіб уникнути проблем — це завжди паркуватися правильно та дотримуватися закону.

Нагадаємо, ринок нових автомобілів у серпні зафіксував рекордний результат за останні 11 місяців. Так, українці придбали близько 6,8 тисячі одиниць. Експерти констатували, що це на 16% менше, ніж у серпні 2024 року. Водночас вони нагадують, що торік на ринку панував шалений попит, викликаний очікуванням введення додаткових 15% податку під час купівлі авто. У липні ж 2025 року попит на нові авто зріс на 5%.

Також подорож за межі України завжди приносить нові враження, проте навіть досвідчені водії можуть опинитися у ситуації дорожньо-транспортної пригоди. В такому разі важливо чітко знати, як діяти, щоб максимально швидко оформити всі необхідні документи та уникнути зайвих витрат часу і грошей.

119
