Дивний знак на дорозі з крапками: про що він попереджає водіїв

Дорожній знак / © ampercar.com

Реклама

Навіть найдосвідченіші європейські водії навряд чи здогадаються про значення трикутного дорожнього знака з чотирма чорними крапками на білому тлі. Цей незвичайний символ існує, але зустріти його можна лише за тисячі кілометрів від нас — в Індії.

Про це пише Moto.pl.

Хоча дорожні знаки в Європі переважно уніфіковані, поза межами континенту іноді трапляються справжні «сюрпризи». Саме таким став знак, фото якого, зроблене у місті Бенгалуру (Індія), швидко поширилося в інтернеті, спантеличивши користувачів соцмереж. Водії припускали, що він попереджає про нерівну дорогу або, можливо, про диких тварин.

Реклама

Розгадка від поліції

Офіційне пояснення місцевої дорожньої поліції виявилося зовсім іншим. Символ попереджає про можливу присутність на проїжджій частині людей із вадами зору. Знак встановлено біля школи для незрячих і слугує нагадуванням водіям про необхідність бути максимально уважними.

Символ Брайля на дорозі

Головна особливість індійського знаку — його символізм: чотири чорні крапки розташовані у формі, що візуально відсилає до шрифту Брайля. Тобто це не просто загальне попередження, а пряме графічне посилання, розроблене спеціально для зон, де часто переходять дорогу учні або відвідувачі спеціалізованих закладів для людей із порушеннями зору.

В Україні, Польщі та інших європейських країнах подібного прямого знака немає. Про перехід людей із вадами зору тут зазвичай повідомляють стандартним попереджувальним трикутником із символом «!» та додатковою табличкою з текстом, наприклад, «Сліпі» або «Невидимі».

Нагадаємо, незвичайний дорожній знак, що привертає увагу водіїв — жовтий квадрат із чорним кільцем усередині — став справжньою загадкою для більшості автомобілістів у Польщі. Проведені опитування показали, що приголомшливі четверо з п’яти водіїв не можуть правильно пояснити його призначення, що свідчить про значні прогалини у знанні правил дорожнього руху.

Реклама

Також на незвичному синьому знакові із трьома смугами «попадаються» багато водіїв. Його часто плутають із позначенням для обгону, але насправді він має зовсім інше призначення — забезпечити безпечний поворот ліворуч і виїзд із дворів.