Ці авто втрачають понад половину ціни за 5 років: деякі з них українці масово везуть з-за кордону

Які авто найбільше дешевшають

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Деякі автомобілі через п’ять років втрачають понад половину своєї початкової вартості. Для першого власника швидке падіння вартості означає великі втрати під час перепродажу. Для покупця вживаного автомобіля ситуація може бути протилежною, він купує машину вже після того, як значну частину знецінення взяв на себе попередній власник.

Розбираємося, які автомобілі особливо швидко дешевшають, скільки вони втрачають за п’ять років і що це означає для покупця.

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Tesla Model Y та Audi Q5 — серед найпопулярніших авто, які везуть в Україну

Tesla Model Y та Audi Q5 два місяці поспіль входили до десятки моделей із найбільшою кількістю перших реєстрацій серед імпортованих в Україну вживаних легковиків.

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У липні 2026 року Audi Q5 посів друге місце — 797 автомобілів, а Tesla Model Y із 511 машинами — шосте. Загалом за місяць в Україні вперше зареєстрували 23 137 уживаних легковиків, привезених з-за кордону. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

У серпні обидві моделі зберегли свої позиції: Audi Q5 з результатом 690 автомобілів знову був другим, Tesla Model Y із 498 машинами — шостою. Серед уживаних електромобілів, привезених з-за кордону в серпні, Model Y узагалі посіла перше місце — 498 машин. За нею йшли Tesla Model 3 — 481 та Nissan Leaf — 455.

Але популярна в українському імпорті Model Y має одну особливість, на американському вторинному ринку вона дуже швидко втрачає початкову вартість.

Скільки автомобілі втрачають за п’ять років

Американський ресурс iSeeCars проаналізував понад 950 тисяч п’ятирічних автомобілів, проданих із березня 2025 року до лютого 2026-го. Для розрахунку знецінення аналітики брали рекомендовані виробниками початкові ціни — MSRP, коригували їх на інфляцію до доларів 2026 року та порівнювали з цінами п’ятирічних автомобілів на вторинному ринку.

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За результатами дослідження iSeeCars, середня п’ятирічна втрата вартості автомобіля становила 41,8%.

Простіше кажучи, автомобіль із початковою вартістю 50 тисяч доларів за такого рівня знецінення умовно коштував би через п’ять років близько 29,1 тисячі доларів. Але деякі моделі втрачають набагато більше — близько 60% початкової вартості.

Tesla Model Y втрачає 57,8% вартості

За дослідженням iSeeCars, Tesla Model Y за п’ять років у середньому втратила 57,8% вартості.

У таблиці дослідження також наведена середня різниця між скоригованою MSRP та ціною п’ятирічного автомобіля — для Model Y вона становить 26 020 доларів.

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Це не означає, що будь-яка Tesla Model Y обов’язково втратить саме 26 020 доларів. Йдеться про середній показник для автомобілів цієї моделі у вибірці iSeeCars.

Практичніше дивитися на відсоток, за результатами дослідження п’ятирічна Model Y втратила в середньому більше половини початкової вартості.

Це важливо для тих, хто розглядає нову машину й планує продати її через кілька років. Водночас для покупця п’ятирічного автомобіля сильне попереднє знецінення означає, що машина вже коштує значно менше, ніж новою.

Audi Q5 Hybrid втрачає 58,2%

У рейтингу моделей із високим знеціненням є й Audi Q5, але тут потрібно не пропустити принципово важливу деталь.

Йдеться саме про Audi Q5 Hybrid. За даними iSeeCars, ця версія за п’ять років у середньому втратила 58,2% вартості. Середня різниця між скоригованою початковою ціною та ціною п’ятирічного автомобіля становила 34 063 долари.

Цифру 58,2% не можна автоматично застосовувати до бензинових чи дизельних Audi Q5.

Це особливо важливо в контексті української статистики. Інститут досліджень авторинку рахує всі Audi Q5 разом, незалежно від силової установки. Тому ми знаємо, що Q5 загалом дуже популярний серед ввезених уживаних авто, але наведена статистика не показує, скільки серед них саме гібридів.

Volkswagen ID.4 втрачає 62,1%

Ще сильніше дешевшає Volkswagen ID.4. За підрахунками iSeeCars, п’ятирічна втрата вартості ID.4 становить у середньому 62,1%. Середня різниця між скоригованою MSRP та ціною п’ятирічної машини — 28 010 доларів.

За рівнем знецінення Volkswagen ID.4 посів третє місце серед 25 моделей, які найбільше втрачають вартість у цьому дослідженні.

Водночас ID.4 не входив до загальної десятки найпопулярніших імпортованих уживаних моделей в Україні ані в липні, ані в серпні. Тому тут він наведений не як лідер українського імпорту, а як один із найпоказовіших прикладів швидкого знецінення.

Audi Q7 втрачає 57,2%

До автомобілів із високим знеціненням потрапив і Audi Q7.

За даними iSeeCars, через п’ять років Q7 у середньому втрачає 57,2% вартості. Середня різниця між скоригованою початковою ціною та ціною п’ятирічного автомобіля становить 35 486 доларів.

На відміну від Audi Q5, де в рейтингу прямо зазначена гібридна версія, Q7 наведений без такого уточнення.

Велике знецінення може зробити п’ятирічний преміальний автомобіль набагато доступнішим. Але є нюанс: ціна машини падає, а вартість її потенційного ремонту — не обов’язково.

Тому приваблива ціна вживаного Q7 не скасовує можливих витрат на складні вузли, електроніку та підвіску.

BMW X5 Hybrid втрачає 57,1%

Схожа ситуація з BMW X5. І тут, як і з Q5, у дослідженні iSeeCars йдеться саме про гібридну версію BMW X5.

Її середня п’ятирічна втрата вартості становить 57,1%, а середня різниця між скоригованою MSRP та ціною п’ятирічної машини — 43 361 долар.

Однак 57,1% не можна переносити на бензинові чи дизельні X5, а 43 361 долар — це середній показник вибірки, а не гарантована сума втрати кожного конкретного автомобіля.

Які з цих автомобілів втрачають найбільше

Якщо порівняти п’ять моделей за єдиною методологією iSeeCars, картина така:

Volkswagen ID.4 — 62,1%;

Audi Q5 Hybrid — 58,2%;

Tesla Model Y — 57,8%;

Audi Q7 — 57,2%;

BMW X5 Hybrid — 57,1%.

Для порівняння, середній показник для всіх автомобілів у дослідженні — 41,8% за п’ять років.

Усі ці цифри отримані на американському ринку. Вони показують, як поводилися п’ятирічні автомобілі у вибірці iSeeCars, а не прогнозують майбутню ціну конкретної машини в Україні.

Чому електромобілі втрачають особливо багато

Електромобілі в дослідженні iSeeCars виявилися сегментом із найбільшим середнім знеціненням — 57,2% за п’ять років. Для порівняння, SUV у середньому втратили 44,9%, гібриди — 35,4%, пікапи — 34,2%.

В iSeeCars звертають увагу на різницю між первинним і вторинним ринками, електромобілі зазвичай мають вищу початкову ціну порівняно з аналогічними бензиновими чи гібридними моделями, тоді як покупці вживаних машин не готові платити таку саму премію за електричну силову установку.

Коли сильне падіння ціни вигідне покупцеві

Високе знецінення не робить автомобіль автоматично поганою покупкою. Значення має те, новим чи вживаним ви його купуєте.

Візьмемо простий умовний приклад. Машина коштувала новою 50 тисяч доларів. Якщо за п’ять років вона втратила 60% вартості, її ціна знизилася до приблизно 20 тисяч доларів.

Для першого власника це означає значне падіння вартості автомобіля.

Для наступного покупця — можливість придбати за 20 тисяч машину, яка новою коштувала 50 тисяч.

Сам iSeeCars також зазначає, що покупці вживаних автомобілів можуть знайти цікаві варіанти саме серед моделей із високим рівнем знецінення.

Однак велика попередня втрата вартості не гарантує, що після купівлі машина перестане швидко дешевшати.

Дешево купити — не означає дешево утримувати

Це особливо важливо для преміальних моделей. Audi Q7 або BMW X5 можуть через кілька років коштувати набагато дешевше, ніж новими, але складність їхньої конструкції від цього не зникає.

Перед купівлею потрібно оцінювати не лише ціну машини, а й потенційні витрати на обслуговування та ремонт. Для гібридних автомобілів до звичайних вузлів додаються високовольтна батарея та компоненти гібридної системи.

Для вживаних електромобілів, зокрема Tesla Model Y та Volkswagen ID.4, варто перевірити стан високовольтної батареї та електронних систем.

Що перевірити в авто, привезеному зі США

Середній показник знецінення моделі нічого не говорить про стан конкретної машини.

Особливо це важливо, якщо автомобіль був придбаний на страховому аукціоні у США.

Дві Tesla Model Y одного року та зі схожим пробігом можуть мати абсолютно різну історію: від відносно невеликого кузовного пошкодження до серйозної ДТП.

Тому перед купівлею варто перевірити VIN, попередні продажі автомобіля, аукціонні фотографії, характер пошкоджень та якість відновлення.

Для преміальних і гібридних автомобілів важливо також перевірити історію технічного обслуговування, а для електрифікованих моделей — стан високовольтної системи.

Що це означає для покупця в Україні

Американські відсотки не можна безпосередньо переносити на український ринок.

Наприклад, 57,8% для Tesla Model Y означає, що саме такий середній рівень п’ятирічного знецінення отримав iSeeCars у своєму дослідженні американського ринку. Це не прогноз, що Model Y, куплена сьогодні в Україні, через п’ять років обов’язково подешевшає на 57,8%.

На українську ціну впливають попит, курс валют, походження машини, комплектація, пробіг, технічний стан та історія пошкоджень.

Але дослідження дає покупцеві корисний орієнтир: різні моделі можуть дуже по-різному зберігати початкову вартість.

Тому перед купівлею варто оцінити не лише те, наскільки дешево автомобіль продається зараз, а й його стан, потенційні витрати на утримання та перспективу подальшого перепродажу.

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