Ці речі категорично заборонено тримати в авто: що потрібно знати кожному водію

Що не можна перевозити в автомобілі в Польщі

У Польщі правила дорожнього руху передбачають не лише обов’язковий комплект обладнання в автомобілі — знак аварійної зупинки та вогнегасник — а й заборону на перевезення певних предметів, які можуть становити небезпеку.

Про це нагадає портал “In Poland”.

“Потенційно небезпечними” вважаються речі, які можуть травмувати пасажирів або інших учасників руху при різкому гальмуванні. До таких предметів належать сокири, мачете, бейсбольні бити та інші гострі чи важкі предмети, незалежно від того, чи вони в салоні, чи в багажнику. Поліція звертає увагу на незакріплені речі і може накласти штраф або конфіскувати свідоцтво про реєстрацію автомобіля.

Також у ПДР Польщі заборонено перевозити пакети та коробки на передньому пасажирському сидінні, якщо вони закривають бічне скло, — за це загрожує штраф у 500 злотих. Те саме стосується вантажу, який порушує рівновагу авто або виступає за його межі.

Окремі правила стосуються перевезення палива та відходів, що регулюється окремими нормами безпеки. Водіям радять уважно перевіряти, чи не становлять їхні речі потенційну загрозу для себе та інших учасників дорожнього руху.

