Цінопад на вживані авто у Європі: чому вони дешевшають і що з того українцям

Автомобіль Volkswagen / © pexels.com

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Гуртові ціни на вживані авто в Європі помітно просіли через відсутність колишнього дефіциту та сезонний вплив. Для українських імпортерів та покупців це відкриває нові можливості, хоча валютні коливання можуть частково нівелювати вигоду.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

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За даними серпневого звіту B2B-платформи AUTO1 Group, гуртові ціни на автомобілі у Європі знизилися до позначки 136,4. У порівнянні з липнем вартість машин зменшалася майже на 2%, а річне падіння перевищило 3%. Водночас протягом перших восьми місяців року цінова динаміка фактично стабілізувалася.

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Одним із ключових факторів здешевлення стало насичення автомобільного ринку пропозиціями, через що дефіцит, характерний для попередніх періодів, зник.

Сезон відпусток також позначився на ситуації: улітку гуртові продавці були змушені коригувати ціни, щоб підтримувати високу оборотність складських запасів.

Для українських імпортерів і приватних покупців це створило можливість придбавати популярні моделі за нижчою стартовою ціною. Здешевлення автомобілів на європейському ринку водночас посилює позиції машин з ЄС у конкуренції з транспортом з американських аукціонів та новими електромобілями китайського виробництва.

Втім, українські споживачі не обов’язково відчують аналогічне зниження цін. Зміцнення євро частково нівелює ефект від здешевлення автомобілів у Європі. Через валютний фактор зменшення закупівельної вартості наразі передусім може збільшувати маржу імпортерів, а не напряму знижувати ціну для кінцевого покупця.

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До слова, в Україні поширилися шахрайські схеми під час купівлі авто через Інтернет, тому МВС закликала не надсилати жодних завдатків чи повних сум до особистого огляду машини та звірки документів. Аферисти найчастіше заманюють жертв фейковими оголошеннями про терміновий продаж через виїзд за кордон або одноденними знижками, тиснучи на емоції.

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