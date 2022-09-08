В Австралії під час спроби втекти від поліції розбили суперкар Lamborghini за понад 250 тисяч доларів

За інформацією патрульних, Lamborghini Huracan проїхав повз поліцейську машину на швидкості 150 км/год, хоча там встановлено обмеження в 70 км/год. Водій 610-сильного суперкара проігнорував вимоги зупинитися та спробував відірватися від поліцейського Chrysler 300.

Про це повідомляється на сторінці поліції штату Новий Південний Уельс у Facebook.

Фото: facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Зазначається, що на швидкості приблизно 210 км/год водій Lamborghini Huracan втратив контроль над авто і спровокував аварію за участі ще двох машин. На щастя, обійшлося без постраждалих, проте суперкар серйозно пошкоджений та потребує дорогого ремонту. У Lamborghini Huracan видно ушкодження в передній частині та на боковинах. У салоні спрацювали подушки безпеки.

З'ясувалося, що водія Lamborghini раніше вже було позбавлено прав – саме тому він і намагався втекти від патрульних. Йому висунули звинувачення у перевищенні швидкості, небезпечному водінні, невиконанні вимог поліції та опорі під час затримання. Наразі австралієць перебуває під арештом.

Раніше у Хорватії розбили Pagani Zonda HP Barchetta за 15 мільйонів євро, яких у всьому світі лише три екземпляри. У Pagani Zonda HP Barchetta серйозно пошкоджена задня частина – вирване колесо, немає ліхтарів і частини крила. Також видно, що авто вдарилося переднім крилом. Ремонт карбонового суперкара буде дуже дорогим. Він зачепив недорогий хетчбек Ford Ka.

До вашої уваги відео з цією ДТП.

Кабріолет HP Barchetta - найпотужніша версія Pagani Zonda. Автомобіль оснащений 7,3-літровим 800-сильним двигуном V12 виробництва Mercedes-AMG та здатний розвинути швидкість понад 350 км/год.

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