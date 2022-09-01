У Бельгії виявили покинутий автосалон із недоторканими 30-річними Volvo: фото

Зазначається, що цей автосалон припинив роботу ще в 90-х роках, тож знайдені машині є справжньою капсулою часу.

Відповідні фото шоуруму опублікували на сторінці Abandoned, rotten & rusty cars у Facebook.

Седани вкриті шаром пилу, але добре збереглися. Як не дивно, ці капсули часу й досі нікому не потрібні, хоча це, власне, нові автомобілі без пробігу. За більш ніж 30 років ніхто їх не викупив. Стан салонів машин невідомий, але крізь скло можна помітити, що в них завантажили різні журнали та брошури.

Наразі невідомо, чому ці машини досі зберігаються в автосалоні та не були розпродані з аукціону. Адже Volvo 240 наприкінці 80-х – початку 90-х років був досить популярною моделлю, і навіть зараз на нього є попит серед шанувальників марки.

Цікаво, що автосалон уже став місцевою визначною пам'яткою. Він дає відчуття, що час застиг на невизначений період. Щодня до нього приходять десятки туристів, щоб помилуватися недоторканими автомобілями.

Volvo 240 була популярною моделлю свого часу. Седан та універсал випускали від 1974 до 1993 роки та оснащували бензиновими й дизельними двигунами потужністю до 155 к. с.

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