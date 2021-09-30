У Британії через паливну кризу почався хаос: водії стоять у довжелезних чергах, б'ються та незаконно зливають бензин

У Британії через паливну кризу почався хаос: водії стоять у довжелезних чергах, б'ються та незаконно зливають бензин

У країні на АЗС не вистачає пального, через що населення почало панікувати.

У Великій Британії минулого тижня почався дефіцит пального на АЗС, що спровокувало довжелезні черги, бійки та незаконні дії з боку водіїв.

Про це повідомляє Daily Mail.

У Мережі почали публікувати відео численних бійок за бензин. У графстві Ессекс водії почали обвинувачувати один одного у стрибках у черзі та надто великому використанні пального. Це спричинило конфлікт між ними, що спровокувало великий затор.

Через ті ж обвинувачення сталася бійка на ще одній із заправок. Також є відео, на якому показано, як чоловік підійшов до автомобіля з ножем, погрожував його водію та розбив йому дзеркало.

Крім того, є кадри того, як двоє чоловік наповнюють пальним відро, огорнуте чорним пакетом. Це незаконна та дуже небезпечна дія, тому що все може розплавитися. А ще один чоловік приїхав на АЗС наповнювати свої величезні каністри.

Також нестача пального вплинула на службові автомобілі. До поломаної машини "швидкої" не зміг приїхати буксир, тому що не мав палива. Всередині авто був вразливий пацієнт, який чотири години чекав на приїзд іншої карети.

Очікується, що криза пального може вплинути і на освіту. Деякі школи вже не можуть перевозити своїх учнів, тому уроки можуть перейти в онлайн-формат. Крім того, можуть початися проблеми з ланцюгами поставок у супермаркети та ресторани.

Криза в країні виникла через те, що там не вистачає водіїв бензовозів. Водночас влада заявляє, що проблем з пальним у Британії немає.

Проте з'явилися прогнози, що криза може тривати декілька місяців, і люди почали панікувати. Вони купують пальне про запас та утворювати величезні черги. Також це спровокувало незначне зростання цін на АЗС.

Раніше повідомлялося, що через паливну кризу Британія мобілізувала військових для перевезення бензину на АЗС.

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