У Британії створили бездротову зарядку для електрокарів: її тестуватимуть на популярній моделі

Для цього використають 10 спеціально модифікованих Renault Zoe.
У Великій Британії почали тестувати індукційні накладки, які можуть заряджати електричні автомобілі без використання дротів.
Про це повідомляє сайт Autocar.
Компанія Char.gy буде випробовувати їх протягом 12 місяців з парком модифікованих Renault Zoe. Мета цих пристроїв – забезпечити покращений доступ до зарядок тим, хто не може заряджати свої авто поза вулицями.
"Ця інфраструктура означає відсутність зарядного кабелю – потенційно небезпечного для інших користувачів доріг або дорожнього покриття – і відсутність стовпа зарядки, і активується лише тоді, коли над нею припаркований електромобіль", - повідомили у компанії.
Там розповіли, що технологія працює за допомогою електричної індукційної зарядної колодки, яка встановлена в землю. Раніше її вже випробували на тестувальному полігоні.
У дослідженні буде використано 10 Zoe, поставлених компанією Hiyacar, кожен з яких оснащений комплектом індукційної зарядки. Наразі перше випробування проходить у місті Марлоу, що в графстві Бакінгемшир, де на одній з парковок була виділена площадка для спеціального місця для зарядки. Згодом зроблять ще дев'ять тестувальних місць.
Раніше повідомлялося, що представлена найшвидша зарядка для електромобілів у світі.
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