У Британії злодії викрадали авто завдяки підробленому ігровому пристрою

Він був спеціально запрограмований, щоб розблоковувати Mitsubishi Outlander.

У Великій Британії заарештували трьох злодіїв, які викрали п'ять Mitsubishi Outlander завдяки пристрою, замаскованому під Nintendo Game Boy.

Про це повідомляє Carscoops.

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Чоловіків затримали після того, як вони потрапили на камеру під час викрадення чергового автомобіля. На відео видно, як вони використовували пристрій, щоб розблокувати Outlander. Потім водій сідав за його кермо і спокійно виїжджав із парковки. Поліція змогла використати цей ролик для ідентифікації злодіїв та відстежила їх.

Під час обшуку в одному з автомобілів, що належать крадію, виявили підроблений Nintendo Game Boy. Цей пристрій зберігався в секретному відсіку в машині і нібито коштує близько 27 000 доларів США.

Він дозволяє розблоковувати авто, а потім запускати їх, і був спеціально кодований, щоб зламати Mitsubishi Outlander. Поліція також виявила відео, на якому один із чоловіків демонструє, як працює пристрій.

Одного із злодіїв засудили до 30 місяців ув’язнення, а інших двох – до 22 місяців ув’язнення та умовно на два роки за причетність до крадіжок.

Раніше повідомлялося, що у Львові випадково затримали злодія, який крав запчастини із авто.

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