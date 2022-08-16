У Чехії на міжміській автомагістралі "засвітився" болід Ferrari: поліція влаштувала "полювання" на пілота (відео)

Як відомо, експлуатація подібних автомобілів на дорогах загального користування заборонена. Тож, не дивно, що пілотом цього боліда зацікавилися представники правоохоронних органів.

Цікаво, що подібне відбувається не вперше. Аналогічна ситуація була у вересні 2019 року. Тоді правоохоронцям удалося з'ясувати, хто був за кермом червоного боліда, але притягнути до відповідальності чоловіка не вдалося. Вся справа в тому, що за кермом він був у шоломі, і його обличчя ніхто не бачив.

Ось й цього разу поліції не вдалося ідентифікувати порушника, адже на боліді не було номерів, та й пілот знову був у шоломі. Не допомогло навіть й відео, яке зняв один із учасників дорожнього руху. Якщо особу порушника все ж таки встановлять, то йому загрожує великий штраф і позбавлення прав водія строком на один рік.

Зазначимо, що подібний автомобіль - не Farrari, а просто пофарбований у кольори "Скудерії". З'ясувалося, що на дорогу виїхав Dallara GP2/08 у кольорах Ferrari. Такі авто у 2008-2010 роках змагалися в серії GP2, яку вважають останньою сходинкою перед "Формулою-1" (зараз чемпіонат перейменували на "Формулу-2").

Болід не набагато повільніший за "Формулу-1". Dallara GP2/08 оснащений 4,0-літровим двигуном V8 від Renault потужністю 620 к. с. і важить лише 688 кг, тому легко розвиває швидкість 300 км/год.

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