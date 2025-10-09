ТСН у соціальних мережах

У "Дії" з'явиться нова послуга: полегшать життя водіям

Нова функція у «Дії» дозволить керувати номерними знаками онлайн, без відвідування сервісних центрів МВС.

"Дія" відкриває нову функцію для водіїв

"Дія" відкриває нову функцію для водіїв / © Pixabay

У застосунку державних послуг «Дія» планують запустити нові водійські послуги. Зокрема, українці зможуть керувати своїми номерними знаками онлайн.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.

Там зазначили, що водії зможуть керувати своїми номерними знаками без відвідування сервісних центрів МВС.

Крім того, така послуга дасть змогу через «Дію» залишити свої номерні знаки після перереєстрації транспорту чи заміни техпаспорта, а потім закріпити їх за новим.

Зазначимо, що раніше потрібно було їхати до сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання.

Отже, для водіїв будуть доступними в «Дії» такі послуги:

  • Переглядати збереження номерних знаків, заміна їх та подовження терміну

  • Бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого «запасу» для нової автівки

Раніше ми писали про те, коли водія можуть позбавити прав за телефонні розмови за кермом. Більше читайте у новині.

