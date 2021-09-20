У двох європейських містах обмежили швидкість авто до 30 км/год

Зміни набудуть чинності в 2022 році.
У двох французьких містах Ліоні та Бордо ухвалили рішення обмежити швидкість автомобілів до 30 км/год.
Про це повідомляє L'obs.
Чиновники мотивують це підвищенням безпеки, а також зниженням рівня шкідливих викидів і шуму в житлових кварталах. Ще одним фактором влада називає потенційне збільшення середньої швидкості, яка зараз через постійні затори не перевищує 20 кілометрів на годину.
У Бордо нові правила набудуть чинності вже від 1 січня 2022 року, в Ліоні - від 1 березня. Як виняток французька влада обіцяють розглянути можливість залишити колишній ліміт в 50 кілометрів на годину на деяких найбільш широких вулицях - в Парижі аналогічні виключення поширюються на Єлисейські поля і окружну магістраль.
Цікаво, що в Україні також подумують про зниження максимальної швидкості в населених пунктах і містах. Втім, як показує практика, чимало водіїв систематично порушують швидкісний режим через відсутність відповідальності за таке порушення.
Раніше розповідалося про те, що обмежили швидкість до 30 км/год й в одному з іспанських міст.