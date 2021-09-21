У Флориді Tesla Model 3 на автопілоті влетіла в дерево та спалахнула: водій та пасажир згоріли заживо

У Флориді Tesla Model 3 на автопілоті влетіла в дерево та спалахнула: водій та пасажир згоріли заживо

Жертвами виявилися юні особи.

Смертельна ДТП трапилася в місті Корал-Гейблс, штат Флоріда, за участю електромобіля Tesla Model 3.

Про це повідомляє The Guardian.

Аварія трапилася у житловому районі міста, коли електрокар із водієм та пасажиром влетів у дерево. Як повідомляє поліція, безпосередньо перед ДТП автомобіль Tesla Model 3 рухався в режимі автопілота.

Зазначається, що після того, як автомобіль зіткнувся з деревом, він спалахнув. Унаслідок пожежі двоє осіб, що перебували всередині, згоріли заживо. Як з'ясувалося пізніше, ними виявилися 20-річний хлопець та 19-річна дівчина.

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Наразі триває розслідування, яке розгорнеться на фоні масштабного процесу NTSB (Національної ради США з безпеки на транспорті). Організація наразі з'ясовує обставини 11 аварій за участю автомобілів Tesla та машин служб екстреної допомоги – поліції, швидкої допомоги та пожежних.

Тим часом Tesla продовжує нагадувати, що автопілот наразі знаходиться на стадії тестування. Він не гарантує 100-відсоткової безпеки на дорозі, тому водіям рекомендують не втрачати пильності. Користуючись автопілотом, варто тримати руки на кермі, щоб мати змогу швидко зреагувати в разі небезпеки. На жаль, багато водіїв ігнорують ці вимоги. Досить часто вони під час руху починають займатися сторонніми справами, пересідають на заднє сидіння, розмовляють по телефону.

Раніше розповідалося про те, що в США під час зарядки згоріла Tesla.

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