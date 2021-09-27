У Франції водіїв штрафуватимуть за відсутність зимових шин

У країні запрацює новий закон для автомобілістів.

У 48 департаментах материкової Франції водіїв зобов'яжуть обов'язково встановлювати зимові шини або ланцюги на свої автомобілі.

Про це повідомляє сайт The Local.

Таке правило почне працювати з початку листопада і буде охоплювати майже половину країни. За його недотримання загрожуватиме штраф у розмірі 135 євро.

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Новий закон спрямований на гірські райони Франції - Альпи, Піренеї, Вогези, гори Юра та Центральний масив. Проте він охоплює цілі департаменти, тому його треба дотримуватися, навіть не будучи у горах.

Правило також охоплює гірські райони на заморських територіях країни: Мартиніка, Гваделупа та острова Реюньйон.

Закон також поширюється на транзитні поїздки. Ті, хто будуть подорожувати через гори, мають також обладнати своє авто зимовими шинами.

Правило діятиме до 31 березня і поширюється на всі приватні автомобілі та мікроавтобуси, комерційні машини та автобудинки, а також автобуси та вантажівки. Транспортні засоби повинні мати зимові або всесезонні шини на всіх чотирьох колесах або ланцюги принаймні на двох провідних колесах.

Раніше повідомлялося, що автомобілістам розповіли, чому не варто заздалегідь змінювати літні шини на зимові.

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