У Франції за 30 тисяч євро продають кузов LADA Niva

За ці гроші можна придбати непогане новеньке авто.

У Франції виставили на продаж кузов ралійної "Ниви" 1988 року випуску.

Відповідне оголошення з'явилося на Mikado Racing.

Ця модель підготовлена за вимогами класу Т2. Позашляховик підготували в компанії Demeuzois, і він брав участь у чемпіонаті Франції з ралі та гонок "Сенегал". Він має трубчастий каркас, деталі з вуглепластику для полегшення ваги та посилену підвіску.

Більше того, на нього зберігся оригінальний паспорт FIA, тобто автомобіль можна дозбирати та взяти участь у професійних перегонах.

LADA Niva оснащена 2,5-літровим бензиновим V6 PRV. Цей двигун спільно розробили Peugeot, Renault та Volvo. Він встановлений на автомобіль, але частково розібраний. Позашляховику не вистачає низки деталей та його відновлення не буде швидким.

Щодо вартості, то вона становить 30 тисяч євро .

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