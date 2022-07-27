У Греції водійці виписали штраф у майже 7 млн євро через неправильне паркування: як таке сталося

Жінка з Греції отримала грошове покарання у вигляді 6 648 444 євро, що стало найдорожчим штрафом в історії.

Так, муніципалітет надіслав жінці повідомлення про штраф за порушення правил паркування. Повідомлення про виплату в мільйони євро надійшло жінці в червні. Коли вона відкрила конверт і побачила штраф, то ледь не знепритомніла.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що штраф жінки становив шалені майже сім мільйонів євро. Відійшовши від шоку, жінка звернулася до органів місцевого самоврядування. Там вона пожартувала, що не має стільки коштів на карті і доведеться платити готівкою. Чиновник спочатку не зрозумів суть сарказму, а коли побачив розмір стягнення, також був приголомшений.

Як наслідок, він оперативно перевірив по своїй базі штраф та поспішив заспокоїти громадянку. Річ у тім, що відбулася системна помилка, і програма виписала астрономічний рахунок на її ім'я. "Лист щастя" скасували, а жінку перепросили.

Фото: carscoops.com

Спочатку жінка подумала, що її оштрафували на 6 648 євро, що також досить багато. Адже середня заробітна плата у Греції становить 713 євро. Середній розмір штрафів за порушення правил дорожнього руху варіюється від 40 до 80 євро.

Читайте також:

В Україні суттєво здорожчав поліс страхування "Зелена картка" для виїзду за кордон: оголошені ціни

Названо лідерів українського ринку нових автомобілів за типами двигунів

Bloomberg опублікував рейтинг найкращих електромобілів