У Кабінеті водія повернули дві послуги: що оновилося
МВС відновило онлайн-бронювання номерних знаків та продовження зберігання.
У Кабінеті водія повернуши дві онлайн-послуги, які спрощують життя автомобілістам. Тепер можна знову швидко забронювати бажаний номерний знак та подовжити термін його платного зберігання.
Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС).
1. Бронювання номерних знаків (на 15 днів).
За інформацією МВС, якщо ви плануєте купити чи переоформити авто і хочете закріпити за собою конкретний номер, скористайтеся бронюванням.
Ви обираєте та бронюєте номерний знак на 15 днів. Заброньовані номери чекатимуть на вас у вибраному Сервісному центрі МВС, коли ви будете готові до реєстрації транспортного засобу.
2. Подовження платного зберігання
Також повідомляється, якщо ваші номерні знаки вже зберігаються у Сервісному центрі, але ви не встигаєте їх забрати, тепер можна продовжити термін зберігання онлайн.
Доступні такі варіанти подовження:
на 10 днів — для невеликого відтермінування;
на 1 місяць — якщо вам потрібно більше часу.
Як скористатися послугами?
Процес максимально простий:
Авторизуйтесь у «Кабінеті водія» (через ID.GOV.UA або Дія.Підпис).
Перейдіть у розділ послуг, пов’язаних із номерними знаками.
Оберіть потрібну дію: бронювання чи подовження зберігання.
Підтвердьте операцію та оплатіть послугу онлайн.
Нагадаємо, в Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.
Також повідомлялося, що для українських водіїв планують запровадити тотальний технічний контроль транспорту.