У Кабінеті водія повернули дві послуги: що оновилося

МВС відновило онлайн-бронювання номерних знаків та продовження зберігання.

Водій

Водій / © Pexels

У Кабінеті водія повернуши дві онлайн-послуги, які спрощують життя автомобілістам. Тепер можна знову швидко забронювати бажаний номерний знак та подовжити термін його платного зберігання.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ (МВС).

1. Бронювання номерних знаків (на 15 днів).

За інформацією МВС, якщо ви плануєте купити чи переоформити авто і хочете закріпити за собою конкретний номер, скористайтеся бронюванням.

Ви обираєте та бронюєте номерний знак на 15 днів. Заброньовані номери чекатимуть на вас у вибраному Сервісному центрі МВС, коли ви будете готові до реєстрації транспортного засобу.

2. Подовження платного зберігання

Також повідомляється, якщо ваші номерні знаки вже зберігаються у Сервісному центрі, але ви не встигаєте їх забрати, тепер можна продовжити термін зберігання онлайн.

Доступні такі варіанти подовження:

  • на 10 днів — для невеликого відтермінування;

  • на 1 місяць — якщо вам потрібно більше часу.

Як скористатися послугами?

Процес максимально простий:

  1. Авторизуйтесь у «Кабінеті водія» (через ID.GOV.UA або Дія.Підпис).

  2. Перейдіть у розділ послуг, пов’язаних із номерними знаками.

  3. Оберіть потрібну дію: бронювання чи подовження зберігання.

  4. Підтвердьте операцію та оплатіть послугу онлайн.

Нагадаємо, в Україні водіям загрожує адміністративна відповідальність за будь-які порушення, пов’язані з номерними знаками.

Також повідомлялося, що для українських водіїв планують запровадити тотальний технічний контроль транспорту.

