У Каліфорнії літак приземлився на заповнену автомобілями трасу: відео

Так, під час польоту у легкомоторного повітряного судна відмовив двигун, і він почав втрачати висоту. Розуміючи, що до найближчого аеропорту не дотягнути, пілот здійснив аварійну посадку на жваву магістраль.

Незважаючи на велику кількість машин, йому вдалося не спровокувати масштабну аварію, хоч посадка була дуже жорсткою та внаслідок неї виникла пожежа.

Під час приземлення у літака відірвало одне крило і частина палива виплеснулася на шосе. Це спричинило спалах. Саме судно перевернулося навколо своєї осі і перетнуло кілька смуг руху, перш ніж зупинитися. На щастя, пілот та пасажир не постраждали. Вони залишили літак без сторонньої допомоги.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

Читайте також:

У Києві тимчасово скасували оплату за паркування авто на муніципальних майданчиках

Доходить до понад 93%: у РФ суттєво зросла вартість ремонту авто та послуг на СТО

Новий кросовер Dacia Duster отримав практичну та водночас містку версію: фото та яка його ціна