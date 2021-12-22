У Каліфорнії водії почали залишати автомобілі з відкритими багажниками: навіщо це робиться

Місцева влада не надто в захваті від цієї ідеї.

Водії Каліфорної почали залишати автомобілі з відкритими багажниками.

Про це повідомляє Carscoops.

На такий крок вони наважилися для того, аби не дати нічого поцупити зловмисникам. Так, якщо вдуматися, то ця ідея не виглядає чимось геніальним.

Як пояснила одна з власник таких машин, таким чином зловмисники одразу побачать, що автомобіль порожній і красти в ньому нічого – це має захистити машину від проникнення. Проте місцева влада попереджає, що наслідки такої практики можуть бути набагато гіршими, ніж злом.

Начальник поліцейського управління Сан-Франциско (SFPD) Гаррета Тома попереджає, що "надто багато може піти не так", якщо наслідувати приклад автовласників, які відкривають багажники на парковках. По-перше, злодії отримують легкий доступ до передньої частини салону, а по-друге, вони можуть влізти у бардачок та забрати звідти документи.

За даними департаменту, цього року кількість крадіжок із автомобілів у Сан-Франциско підскочила на 32 відсотки, а з вересня по жовтень – одразу на 25 відсотків.

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