У Канаді помітили Toyota Corolla, яка роз'їжджає засніженими вулицями на трьох колесах: відео

Водій мав досить незворушний вигляд.

Досить незвичну картину вдалося побачити в провінції Альберта, яка розташована в Канаді.

Як відомо, у Мережі можна знайти безліч роликів з автомобілями, як ні в чому не бувало, що роз'їжджають дорогами на трьох колесах. Проте водій Toyota Corolla вирішив піти далі: на седані, позбавленому лівого заднього колеса, він виїхав на покриті товстим шаром снігу вулиці.

Одразу після перехрестя водій раптово натискає на педаль гальма, і компактний седан зупиняється на невеликому ухилі. Що трапилося далі, невідомо, оскільки відео обривається саме на цьому моменті. Цікаво, що в момент проїзду обличчя водія було досить незворушним, ніби все так й має бути.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі ViralHog.

Про те, як седан втратив колесо, також не повідомляється. Цілком можливо, що причиною стала аварія. Або шину спустило, а його власник замість того, щоб замінити її, вирішив повністю позбавитися проблемного колеса.

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